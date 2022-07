Multe stradali, l’ultima trovata sulle sanzioni che pagano gli automobilisti italiani (Di lunedì 11 luglio 2022) Pagare le bollette con i soldi delle Multe. In questo periodo di crisi in cui i prezzi continuano ad aumentare fa discutere l’emendamento del deputato di Forza Italia Roberto Rella al testo del decreto Aiuti. La proposta è arrivata qualche giorno fa nelle commissioni della Camera mentre si discuteva del pacchetto di bonus e agevolazioni voluti dal governo per dare una mano a famiglie e imprese. L’idea, però, ha provocato la reazione negativa dell’Ancma (l’Associazione nazionale del ciclo, motociclo e accessori di Confindustria). In sostanza la misura consentirebbe agli enti locali, come Comuni e Province, di utilizzare i soldi ottenuti dalle contravvenzioni per pagare le spese “per le utenze di energia elettrica e di gas”. Ciò sarebbe possibile solo per il 2022 e a esclusivo vantaggio di scuole, servizi e illuminazione pubblica. Si tratterebbe di un’autentica ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Pagare le bollette con i soldi delle. In questo periodo di crisi in cui i prezzi continuano ad aumentare fa discutere l’emendamento del deputato di Forza Italia Roberto Rella al testo del decreto Aiuti. La proposta è arrivata qualche giorno fa nelle commissioni della Camera mentre si discuteva del pacchetto di bonus e agevolazioni voluti dal governo per dare una mano a famiglie e imprese. L’idea, però, ha provocato la reazione negativa dell’Ancma (l’Associazione nazionale del ciclo, motociclo e accessori di Confindustria). In sostanza la misura consentirebbe agli enti locali, come Comuni e Province, di utilizzare i soldi ottenuti dalle contravvenzioni per pagare le spese “per le utenze di energia elettrica e di gas”. Ciò sarebbe possibile solo per il 2022 e a esclusivo vantaggio di scuole, servizi e illuminazione pubblica. Si tratterebbe di un’autentica ...

Pubblicità

scenarieconomic : RT @LBasemi: Spettacolo Vuoi gli sconti in bolletta? Fai più multe stradali 'Quanti diete? Dove andate? Si ma quanti siete? Un fiorino!'… - LBasemi : Spettacolo Vuoi gli sconti in bolletta? Fai più multe stradali 'Quanti diete? Dove andate? Si ma quanti siete? Un… - Se23rex : Pagare le bollette con le multe stradali: la stangata agli automobilisti E adesso giù con le multe a più nn posso…??… - ABarolini : A Roma e non solo si verificano molti incidenti d'auto, spesso mortali, quasi sempre per la velocità eccessiva. App… - cnitalia1 : New video by Tele Italia: La pensata del governo: Pagare le bollette con le multe stradali. La stangata agli automo… -