Mosca vuole estendere la legge anti gay anche agli adulti

(Di lunedì 11 luglio 2022)il divieto della propaganda Lgbt nei media, in rete e nei film non solo ai minori, come è attualmente in vigore in Russia, ma, indipendentemente dall'età del pubblico. E' ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Cingolani: 'Con la chiusura temporanea del Nord Stream i prezzi del gas aumenteranno'. Per il ministro della Transi… - GiuntoliStefano : RT @uvolaeolino: Amo Roberto Saviano. @robertosaviano #Peace #UkraineWar #UkrainaRussiaWar - elvise1657 : RT @uvolaeolino: Amo Roberto Saviano. @robertosaviano #Peace #UkraineWar #UkrainaRussiaWar - 1950milu : RT @uvolaeolino: Amo Roberto Saviano. @robertosaviano #Peace #UkraineWar #UkrainaRussiaWar - BossolaMauro : RT @lanf64: Durante la #Pandemia, mentre nel mondo si litigava tra #novax e #provax, #vaccino sì, vaccino no, #Putin si armava fino ai dent… -

la Repubblica

Estendere il divieto della propaganda Lgbt nei media, in rete e nei film non solo ai minori, come è attualmente in vigore in Russia, ma anche agli adulti, indipendentemente dall'età del pubblico. E' ...... Melitopol, Belgorod: la guerra delle città porta la battaglia nelle case 2 luglio - Putinla mobilitazione industriale della Russia:ammette di essere a corto di armi e munizioni 1 ... Mosca, addio alle “Z”. Ora il governo vuole nascondere il conflitto Estendere il divieto della propaganda Lgbt nei media, in rete e nei film non solo ai minori, come è attualmente in vigore in Russia, ma anche agli adulti, indipendentemente dall'età del pubblico. (ANS ...Una turbina Siemens in riparazione in Canada torna in Germania per il gasdotto Nord Stream: "crepa" nelle sanzioni ...