Mosca chiude i rubinetti del gas alla Germania e riduce di un terzo la fornitura all’Italia. È allarme (Di lunedì 11 luglio 2022) Mosca chiude ulteriormente i rubinetti del gas. Non solo alla Germania, con un blocco già annunciato delle forniture fino al 21 luglio. È allarme anche in Italia. Per l’annuncio di Gazprom di ridurre di circa un terzo la fornitura di gas al nostro Paese. La doccia fredda arriva da una nota di Eni. Che spiega come il colosso del gas russo “ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi/giorno. Rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi/giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi“. Mosca riduce di un terzo il gas all’Italia La media di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022)ulteriormente idel gas. Non solo, con un blocco già annunciato delle forniture fino al 21 luglio. Èrme anche in Italia. Per l’annuncio di Gazprom di ridurre di circa unladi gas al nostro Paese. La doccia fredda arriva da una nota di Eni. Che spiega come il colosso del gas russo “ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi/giorno. Rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi/giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi“.di unil gasLa media di ...

