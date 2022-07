Morto Amedeo Ricucci | storico inviato della Rai Dall’Afghanistan all’Iraq | dall’Algeria al Kosovo | ha seguito i più importanti conflitti internazionali

(Di lunedì 11 luglio 2022) Èquesta mattina all’età di 63 anni il giornalista di guerravoltoRai. A darne notizia, con una nota, è il Cdr del Tg1 nella quale si legge: “Ciao, te ne sei andato mentre facevi quel lavoro che tanto amavi. Difficile qui trovare parole che non sembrino scontate, per esprimere il profondo dispiacere e la tristezza per la perdita di un compagno di strada straordinario. Appassionato nel suo essere giornalista,speciale. Amava quello che faceva, raccontare la realtà che andava a scovare negli angoli del mondo e nei momenti più bui, come quelliguerra. A rischiopropria stessa vita”. Il giornalista, che si trovava a Reggio Calabria per realizzare uno speciale del Tg1 sulla ...

14.25 AddioRicucci, inviato della Rai E'Ricucci, giornalista Rai, inviato per Professione Reporter, Mixer, Tg1 e La Storia siamo noi. Aveva 63 anni, era malato da tempo. Ha seguito i più importanti conflitti degli ultimi 20 ...... come Somalia, Kosovo, Afghanistan e Iraq Èa 63 anni lo storico inviato della RaiRicucci . Il giornalista è stato colpito da un malore mentre era in un hotel a Reggio Calabria, dove si ...Aveva 63 anni Amedeo Ricucci ed è morto in una città della sua terra, mentre lavorava ad un nuovo servizio. Il giornalista Rai è deceduto in un hotel di Reggio Calabria, in seguito ad un malore che lo ...La notizia della morte di Amedeo Ricucci mi ha sconvolto. So che aveva avuto un tumore ai polmoni recentemente, ma mi aveva detto che era stato debellato. Quindi la notizia della sua scomparsa mi ha ...