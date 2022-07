Montenero di Bisaccia, dichiarata la morte cerebrale del ragazzino rimasto folgorato (Di lunedì 11 luglio 2022) È stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzo di Montenero di Bisaccia (Campobasso) rimasto folgorato da un palo della pubblica illuminazione nella serata del 28 giugno scorso durante una festa parrocchiale, davanti alla chiesa di San Paolo, e ricoverato all’ospedale Riuniti di Foggia. Le sue condizioni sono peggiorate notevolmente nell’ultima settimana tanto che l’8 luglio scorso l’amministrazione comunale ha deciso per il rinvio di tutte le manifestazioni in paese. Oggi, l’ulteriore aggravamento con la riunione, in mattinata, della commissione medica per l’accertamento di morte: il monitoraggio si è concluso alle 17.45 con la dichiarazione di morte cerebrale. L’intera comunità più volte si è riunita in preghiera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) È stataladel ragazzo didi(Campobasso)da un palo della pubblica illuminazione nella serata del 28 giugno scorso durante una festa parrocchiale, davanti alla chiesa di San Paolo, e ricoverato all’ospedale Riuniti di Foggia. Le sue condizioni sono peggiorate notevolmente nell’ultima settimana tanto che l’8 luglio scorso l’amministrazione comunale ha deciso per il rinvio di tutte le manifestazioni in paese. Oggi, l’ulteriore aggravamento con la riunione, in mattinata, della commissione medica per l’accertamento di: il monitoraggio si è concluso alle 17.45 con la dichiarazione di. L’intera comunità più volte si è riunita in preghiera ...

