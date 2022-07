Monta la rabbia degli autodemolitori: così hanno costretto il Campidoglio all'incontro (Di lunedì 11 luglio 2022) L'incendio a Centocelle ha scatenato la protesta degli autodemolitori di Roma, contrari all'ipotesi di un trasferimento delle loro attività dopo il maxi-rogo che ha colpito sabato pomeriggio la Capitale. I lavoratori infatti hanno bloccato il traffico su viale Palmiro Togliatti nel tratto dove era divampato il rogo nella zona sud-est della città. La manifestazione si è tenuta in viale dei Romanisti angolo via Casilina, strada già chiusa al traffico a causa delle fiamme. A mediare con il gruppo l'assessora all'Ambiente e Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. Presenti anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che presidiano l'area per evitare accessi indebiti. Presenti anche i presidenti del V e del VII Municipio, Mauro Caliste e Francesco Laddaga. Gli autodemolitori romani, dopo un confronto con l'Alfonsi, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) L'incendio a Centocelle ha scatenato la protestadi Roma, contrari all'ipotesi di un trasferimento delle loro attività dopo il maxi-rogo che ha colpito sabato pomeriggio la Capitale. I lavoratori infattibloccato il traffico su viale Palmiro Togliatti nel tratto dove era divampato il rogo nella zona sud-est della città. La manifestazione si è tenuta in viale dei Romanisti angolo via Casilina, strada già chiusa al traffico a causa delle fiamme. A mediare con il gruppo l'assessora all'Ambiente e Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. Presenti anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che presidiano l'area per evitare accessi indebiti. Presenti anche i presidenti del V e del VII Municipio, Mauro Caliste e Francesco Laddaga. Gliromani, dopo un confronto con l'Alfonsi, ...

marioricciard18 : RT @Sabri_Signo: @P_Rava @tanzmax Ogni volta che Cingolani parla mi va il sangue al cervello. Mi monta una rabbia, ma come si fa a non cont… - Andre_Neo89 : RT @RositaCaotica: ora Lor Signori, @robersperanza #Draghi @piersileri , avranno a che fare anche con quelli che sono stati ligi agli ordin… - Sabri_Signo : @P_Rava @tanzmax Ogni volta che Cingolani parla mi va il sangue al cervello. Mi monta una rabbia, ma come si fa a n… - Meira85253235 : RT @RositaCaotica: ora Lor Signori, @robersperanza #Draghi @piersileri , avranno a che fare anche con quelli che sono stati ligi agli ordin… - RositaCaotica : ora Lor Signori, @robersperanza #Draghi @piersileri , avranno a che fare anche con quelli che sono stati ligi agli… -