Monica Bellucci e Deva alla sfilata di Dolce&Gabbana | ma la figlia ha un incidente – VIDEO

(Di lunedì 11 luglio 2022) La bellissima attrice italiana, proprio in questi giorni, ha presenziato a un’importanteinsieme con laè di certo una delle più famose attrici italiane che è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

razhuyarevatel : RT @VincentL40: Monica Bellucci - BeakerOnDrugz : RT @VincentL40: Monica Bellucci - AdultWallE : Monica Bellucci - _Savage706 : RT @VincentL40: Monica Bellucci - SlyDaniels_ : RT @VincentL40: Monica Bellucci -

condidit atque Lucia virgo martyrio suo illustravit, maximum spectaculum, cui Christianus Bale,, Andreas (Drew) Berrymore, Maria Carrey, Adelaidis Klume, Lucia Hale, Helena Mirren, ...Attimi di panico durante la sfilata di Dolce & Gabbana, che si è svolta in centro a Siracura sabato 9 luglio. Deva Cassel, la figlia die Vincent Cassel, ha avuto un malore poco dopo essere scesa dalla passerella, dove aveva sfilato insieme a altre modelle e è stata portata via sorretta da alcuni addetti della ...Deva Cassel si è sentita male poco dopo essere scesa dalla passerella. Il video mentre viene soccorsa dopo il malore è diventato virale sul web ...Nozze top secret per Nina Senicar. Sabato 9 luglio, la modella serba, di 36 anni, ha sposato l’attore americano Jay Ellis, 40 anni, con il quale fa coppia dal 2015 e con ...