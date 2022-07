(Di lunedì 11 luglio 2022) ; cosa è successo durante una sfilata. È in Sicilia che Dolce e Gabbana hanno scelto di presentare la loro ultima collezione di Alta Moda. Un evento esclusivo, quello andato in scena lo scorso sabato sera, che ha radunato nella splendida realtà siciliana numerose star L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

vogue_italia : Mariah Carey, Sharon Stone, Monica Bellucci: tutte le star alla sfilata di Dolce & Gabbana a Siracusa ?? - BearScalf : RT @VincentL40: Monica Bellucci - El_Enviado666 : RT @VincentL40: Monica Bellucci - sandwijizz : RT @VincentL40: Monica Bellucci - Gonzsol : RT @VincentL40: Monica Bellucci -

Uno show che ha incantato chi ha avuto il privilegio di assistervi, stampa, clienti, celebrities, come Helen Mirren, Sharon Stone,, Mariah Carey, tutte rapite dall'esperienza dell'...Nella culla della Magna Grecia, in passerella a Ortigia con star internazionali come la cantante Mariah Carrey, le attrici Helen Mirren, Sharon Stone,e Drew Barrymore e Kitty Spencer,...Monica Bellucci, brutto imprevisto per sua figlia: preoccupazione tra i presenti; cosa è successo durante una sfilata.Una sorta di passaggio del testimone madre-figlia tra Monica Bellucci e Deva Cassel. Dolce & Gabbana scelgono la giovane modella per celebrare i dieci anni di Haute Couture ...