Mondiali Qatar 2022: Iran esonera il commissario tecnico Dragan Skokic (Di lunedì 11 luglio 2022) A cinque mesi dai Mondiali 2022 del Qatar, l'Iran ha deciso di esonerare il proprio ct, il croato Dragan Skocic. La decisione è stata presa dal comitato tecnico della federcalcio locale, che non ha fornito spiegazioni. L'ex tecnico, 53 anni, era alla guida della squadra dal febbraio del 2020. In quell'occasione aveva preso il posto del belga Marc Wilmots, dimessosi dopo il deludente inizio dell'Iran nelle prime tre partite delle qualificazioni Mondiali. Ma sotto la guida di Skocic la squadra si era ripresa arrivando a vincere 15 dei 18 match sotto la guida del nuovo tecnico, e ottenendo la qualificazione diretta per Qatar 2022. SportFace.

