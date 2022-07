Miss Reginetta d’Italia nel Lazio, dopo undici selezioni, giunge alla finale regionale, patrocinata dal Comune di Ariccia. (Di lunedì 11 luglio 2022) L’organizzazione dell’evento capitanata dalla talent Stefania Beninato e dalla Responsabile Miss Arianna De Angelis con la collaborazione di Nicole Almeida che vedrà le 43 finaliste regionali, scelte appunto nelle undici selezioni, protagoniste c/o “Il Borgo “ via Colli San Paolo,13 ad Ariccia, il 15 luglio 2022 con la conduzione di Lele Sarallo attore e vocalist di Radio Roma e Stefania Beninato attrice e talent del concorso Miss Reginetta d’Italia. Sarà una serata all’insegna della bellezza ,dello spettacolo e della musica…Annalisa Minetti che in anteprima assoluta presenterà il suo singolo “Dejavu’”,col la presenza del manager dello spettacolo Nicola Vizzini accompagnata dalle Miss in gara, con le coreografie di ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 11 luglio 2022) L’organizzazione dell’evento capitanata dtalent Stefania Beninato e dResponsabileArianna De Angelis con la collaborazione di Nicole Almeida che vedrà le 43 finaliste regionali, scelte appunto nelle, protagoniste c/o “Il Borgo “ via Colli San Paolo,13 ad, il 15 luglio 2022 con la conduzione di Lele Sarallo attore e vocalist di Radio Roma e Stefania Beninato attrice e talent del concorso. Sarà una serata all’insegna della bellezza ,dello spettacolo e della musica…Annalisa Minetti che in anteprima assoluta presenterà il suo singolo “Dejavu’”,col la presenza del manager dello spettacolo Nicola Vizzini accompagnata dallein gara, con le coreografie di ...

