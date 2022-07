Milano, tragedia al luna park di Novegro. Ecco cosa è successo (Di lunedì 11 luglio 2022) ad un uomo di 38 anni: il racconto degli amici Un grave incidente si è registrato ieri, domenica 10 luglio, verso le ore 22, al luna park di Novegro, in via Rivoltana a Segrate. Per cause accora da accertare, un uomo di 38 anni di nazionalità egiziana ma residente a Corsico dove lavora come parrucchiere, è caduto da una giostra. L’uomo si trovava sui “seggiolini” di una giostra, quando sarebbe caduto dalla giostra facendo un volo di un paio di metri. Nel cadere a terra ha sbattuto la testa. Subito è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Milano, dove i medici hanno rilevato una emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono molto delicate ed l’uomo è in pericolo di vita. Leggi anche: COSTA CONCORDIA, LA CORTE EUROPEA RESPINGE IL RICORSO DI SCHETTINO Sul posto sono ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 luglio 2022) ad un uomo di 38 anni: il racconto degli amici Un grave incidente si è registrato ieri, domenica 10 luglio, verso le ore 22, aldi, in via Rivoltana a Segrate. Per cause accora da accertare, un uomo di 38 anni di nazionalità egiziana ma residente a Corsico dove lavora come parrucchiere, è caduto da una giostra. L’uomo si trovava sui “seggiolini” di una giostra, quando sarebbe caduto dalla giostra facendo un volo di un paio di metri. Nel cadere a terra ha sbattuto la testa. Subito è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico di, dove i medici hanno rilevato una emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono molto delicate ed l’uomo è in pericolo di vita. Leggi anche: COSTA CONCORDIA, LA CORTE EUROPEA RESPINGE IL RICORSO DI SCHETTINO Sul posto sono ...

