Milano Samuele Piscina (LEGA): «Basta progetti irrealizzati. Milano 2026 non sia la solita balla venduta dal Sindaco» (Di lunedì 11 luglio 2022) L'esponente del carrocccio mette sottoaccusa le promesse di Sala in campagna elettorale: la riapertura dei navigli, la rigenerazione del quartiere San Siro, impossibile senza gli oneri del nuovo stadio, la città dei 15 minuti, la metropolitana 6 e la circle line, il PalaItalia, il villaggio olimpico, il Palasharp, rimaste solo parole gettate al vento.

