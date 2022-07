Milano, lascia il lavoro per malattia: i colleghi gli versano i contributi fino alla pensione (Di lunedì 11 luglio 2022) commenta Dopo 30 anni in azienda, a pochi mesi dalla pensione, deve lasciare il lavoro per una malattia improvvisa. I colleghi allora fanno una colletta e gli versano i contributi fino alla pensione. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 luglio 2022) commenta Dopo 30 anni in azienda, a pochi mesi d, devere ilper unaimprovvisa. Iallora fanno una colletta e gli. ...

Pubblicità

Anto74745879 : RT @MediasetTgcom24: Milano, lascia il lavoro per malattia: i colleghi gli versano i contributi fino alla pensione #milano - TuttoSuMilano : #Milano, lascia il #lavoro per malattia: i colleghi gli versano i contributi fino alla pensione - MediasetTgcom24 : Milano, lascia il lavoro per malattia: i colleghi gli versano i contributi fino alla pensione #milano - peppefavalli : Castillejo lascia Milano con un numero maggiore di tipe scopate che di minuti giocati - fetfruners : Vivo a Milano e bevo acqua del rubinetto da anni. Spoiler: bevo molta meno acqua di quanto non sia salutare perché… -