Milan | oggi la conferenza stampa di presentazione di Yacine Adli

(Di lunedì 11 luglio 2022), nuovo acquisto del, sarà presentatoinello. Un'opzione in più per mister Stefano Pioli

Pubblicità

AntoVitiello : Depositato oggi in Lega Serie A il contratto di #Origi. Il belga è ufficialmente del #Milan - SimoneGambino : Su Tommaso Mancini (2004), attaccante del Vicenza del quale si è discusso oggi durante l’incontro tra Bozzo e il Mi… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? MILAN, MISSIONE DUE STELLE Tutte le #notizie ?? - MilanWorldForum : Adli: oggi la conferenza di presentazione. News e info QUI -) - gilnar76 : #Milan, oggi rientrano a Milanello i primi tre nazionali #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

INTER E SKRINIAR - E sempre in tema di mercato, l'Inter,Skriniar si allena ad Appiano ... Ho deciso di saltare fuori perché c'era troppo fuoco - ha detto il pilota -la doppietta era facile ...Calciomercato, tutte le notizie più importanti di11 luglio: inizia un'altra settimana importante e piuttosto calda per i clubInizia una nuova ... come di consueto, anche i movimenti del...Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione di Paulo Dybala. Partendo da un punto sulla posizione delle possibili pretendenti. In Italia sono in attesa ...Calciomercato Inter news: le indiscrezioni riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il PSG prepara un rilancio per Skriniar, ecco chi segue Pinamonti.