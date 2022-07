Milan | nuova offerta per De Ketelaere Ora si aspetta una risposta

Pubblicità

AntoVitiello : ??? La nuova maglia del #Milan - AntoVitiello : #Maldini ai tifosi: 'Siamo già tutti concentrati sugli obiettivi della nuova stagione, cioè cercare di vincere la s… - AntoVitiello : Nuova maglia #Milan, già vendite record nel pre-order, da oltre 40paesi nel mondo. Nel primo giorno di prevendita g… - Cristin86308994 : RT @FratelliRosson: È cominciata una nuova settimana e tornano i nostri daily! Alle 20.45, vi aspettiamo ???? #Milan - CalcioNews24 : Nuova offerta del #Milan per #DeKetelaere ?? -

, i rossoneri hanno presentato unaofferta per l'acquisto De Ketelaere: si aspetta la risposta Secondo quanto riportato dalla testata belga RTL Sport, ilha presentato unaofferta al Bruges per Charles De Ketelaere: 30 milioni, con Roback e Jungdal inseriti come contropartite. Attesa nelle prossime ore la risposta del club belga, mentre la ...Ne parleremo nella nostradiretta dalle 19.30 alle 21 su Twitch e Youtube. L'inviato delDaniele Longo ci racconterà le ultime mosse di Maldini e Massara per rinforzare la squadra di ...Colonia-Milan non sarà una amichevole come le altre. Non solo sarà la prima partita della squadra rossonera con lo scudetto sul petto delle nuove maglie, ma il match del RheinEnergie sarà anche l'occa ...ROMA (ITALPRESS) - L'Italia continua a giocare un ruolo da protagonista nella Pepperstone Race to Milan, la classifica basata sui piazzamenti stagionali dei migliori Under 21 nel circuito ATP che dete ...