(Di lunedì 11 luglio 2022) L'attaccante svedese, come ribadisce oggi Gazzetta dello Sport, non ha dubbi e a breve firmerà ilcon i rossoneri. Nel suo futuro c'è ancora il. Già entro la fine di questa settimana o ...

Pubblicità

AntoVitiello : Nuova maglia #Milan, già vendite record nel pre-order, da oltre 40paesi nel mondo. Nel primo giorno di prevendita g… - AntoVitiello : #Giroud: 'Appena #Ibrahimovic firma il rinnovo gli pago la cena. È molto importante per noi' #Milan @MilanNewsit - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - STnews365 : Milan, Ibrahimovic e il rinnovo: ci siamo quasi. Il calciatore del Milan è ormai vicino a firmare il rinnovo… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Milan, #Ibrahimovic pronto al rinnovo: annuncio previsto nei prossimi giorni. Ecco i dettagli dell'intesa -

...c'è ancora il. Già entro la fine di questa settimana o massimo entro la prossima dovrebbe essere messa la firma sull'accordo. Intanto si dice che nell'attesa dell'ufficializzazione...L'ultimo episodio risale al 24 aprile, quando un suo rinvio goffo permise adi regalare a Tonali l'assist del gol vittoria (al minuto 92, 2 - 1) in una gara fondamentale per ilin ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Milan e Ibrahimovic si preparano a continuare insieme per un altro anno, infatti è vicino il rinnovo dell'attaccante svedese ...