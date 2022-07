Milan De Ketelaere, offerta da 30 milioni dei rossoneri: non è escluso un rilancio (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Milan fa sul serio per De Ketelaere, il classe 2001 è l’obiettivo dei rossoneri che hanno messo sul piatto 30 milioni Il Milan fa sul serio per De Ketelaere, il classe 2001 è l’obiettivo dei rossoneri che hanno messo sul piatto 30 milioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, però non è da escludere un possibile rilancio di Maldini e Massara. L’idea è quella di chiudere per il belga e poi buttarsi su Renato Sanches e magari Tanganga in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilfa sul serio per De, il classe 2001 è l’obiettivo deiche hanno messo sul piatto 30Ilfa sul serio per De, il classe 2001 è l’obiettivo deiche hanno messo sul piatto 30. Secondo la Gazzetta dello Sport, però non è da escludere un possibiledi Maldini e Massara. L’idea è quella di chiudere per il belga e poi buttarsi su Renato Sanches e magari Tanganga in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

