Milan, che voglia! Alcuni giocatori si tagliano le vacanze | VIDEO (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel giorno della presentazione di Yacine Adli, l'attenzione viene spostata anche ai tanti calciatori del Milan che, pur di tornare a Milanello, si sono tagliati le vacanze. Ecco il VIDEO di Stefano Cantalupi Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel giorno della presentazione di Yacine Adli, l'attenzione viene spostata anche ai tanti calciatori delche, pur di tornare aello, si sono tagliati le. Ecco ildi Stefano Cantalupi

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Il #Milan spinge su #DeKetelaere. Operazione che mette d'accordo tutti. Piace all'allenatore, proprietà e area sp… - PietroMazzara : Renato #Sanches (e chi gli sta vicino) sta creando una di quelle situazioni che non piacciono per niente a #Maldini… - AntoVitiello : #Maldini ai tifosi: 'Siamo già tutti concentrati sugli obiettivi della nuova stagione, cioè cercare di vincere la s… - pagrbros : Inter Milan e juve. Le trasmissioni di calcio non fanno altro che parlare di loro. Spero che prima o poi tutto ciò… - LucaParry85 : Il milan non ha ancora fatto offerta Al brudges Stanno discutendo con i dirigenti del brudges Per arrivare all'offe… -