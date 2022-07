(Di lunedì 11 luglio 2022) Questionealla solite. Le Ong in pressing sul nostro Paese con l’ultima pretesa di un porto sicuro, lanciano l’ennesimo ultimatum a largo delle nostre coste. Ieri era la Ocean Viking, che mercoledì ha portato a Pozzallo 306 passeggeri a. Oggi è la Geodi Medici senza frontiere, che si è già posizionata a circa 14 miglia dal limite delle acque territoriali italiane nei pressi di Augusta: uno degli scali più gettonati e tra i più generosamente elargiti come pos. E quello nuovamente rivendicato con un sos veemente che recita: «Una risposta positiva deve essere data ora», tuonano dalla Ong. Insomma, la complicata ridistribuzione dei 2.000di Lampedusa negli altri centri di accoglienza del nostro Paese non ferma trafficanti e organizzazioni umanitarie che, ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Migranti, siamo al collasso. Ma Malta fa spallucce e la Geo Barents pretende da noi lo sbarco dei 314 a bordo… - Frances37117921 : @M03959o @Mcavenati @GiocatricePerTE Lui se ne va in qualche paradiso fiscale , siamo noi europei che finiremo nell… - RosannaGramell1 : @GiorgiaPremier @GiorgiaMeloni @alesallusti I soldi se li dividono quelli che fanno sbarcare i migranti.E sempre st… - SantaK69086335 : RT @ondareattiva: Con tutto il rispetto dovuto alle vittime della #Marmolada, ma di 11 persone morte mentre si divertivano se ne sta parlan… - CarmineDiNardo3 : @iliodig @GiorgiaMeloni Egregio Signore,noi non odiamo nessuno! Siamo spinti solo dall'amore:e' disumano creare un… -

particolarmente orgogliosi di questo progetto che rende ancora più strutturato e funzionale ... Abbiamo però anche preso in carico le richieste di 12LGBTQIA+* che abbiamo accompagnato ...... per i telegiornali e per vari programmi di approfondimento come Professione Reporter, Mixer e La Storianoi. Nel 2017 lavorò a un approfondito speciale del Tg1 suiche arrivano in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...“ A Lampedusa non c’è nessuna invasione. Stiamo parlando di numeri veramente ridicoli. Continuare a fare campagne elettorali sulla pelle della povera gente è immorale. Il problema è dentro il centro, ...