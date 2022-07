“Mi bebito fiu fiu” | il nuovo trend di TikTok coinvolge anche il Real Madrid In pochi | però | sanno la vera storia | “L’ex presidente e l’amante | questione di corna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) È diventato unsuma inda dove derivamente. Stiamo parlando di ‘Mifiu fiu’, l’audio che sulla piattaforma cinese conta più di 310mila video. La base è quella di ‘Stan’ di Eminem feat Dido mentre il testo (che intà è in spagnolo) recita: “Sei mio baby, fiu fiu. Caramello di cioccolato, inzuppami così. Arrotolami come una crepes, con zucchero a velo. Addolciscimi, che tu sei il mio re. Quanto sei carino, sei mio baby. Sei il miofiu fiu“. Ma cosa si cela dietro al? Unadi. Come riportatoda Open, infatti, la canzonzina racconta intà di Martin Vizcarra, ex ...