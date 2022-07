Mertens: niente bonus da De Laurentiis, prendere o lasciare (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Napoli aspetta Mertens, ma anche il giocatore attende il club azzurro. Sembra la storia tra due amanti che si fanno desiderare, per capire chi cede per primo. La storia tra Mertens ed il Napoli sta andando veramente per le lunghe, eppure entrambe le parti vorrebbero continuare a lavorare insieme. È una questione di soldi, ma fino ad un certo punto, perché c’è anche un pizzico di orgoglio. Il Napoli ha reso nota l’offerta fatta a Mertens: contratto annuale a 2,5 milioni di euro. Il giocatore per ora non accetta, ma nemmeno ascolta offerte di altri club. Secondo Edo De Laurentiis alla fine accetterà l’offerta del Napoli, ma per ora non c’è alcun segnale, né positivo ma neppure negativo. Secondo Corriere dello Sport il Napoli non andrà oltre quell’offerta e non inserirà bonus nella trattativa. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Napoli aspetta, ma anche il giocatore attende il club azzurro. Sembra la storia tra due amanti che si fanno desiderare, per capire chi cede per primo. La storia traed il Napoli sta andando veramente per le lunghe, eppure entrambe le parti vorrebbero continuare a lavorare insieme. È una questione di soldi, ma fino ad un certo punto, perché c’è anche un pizzico di orgoglio. Il Napoli ha reso nota l’offerta fatta a: contratto annuale a 2,5 milioni di euro. Il giocatore per ora non accetta, ma nemmeno ascolta offerte di altri club. Secondo Edo Dealla fine accetterà l’offerta del Napoli, ma per ora non c’è alcun segnale, né positivo ma neppure negativo. Secondo Corriere dello Sport il Napoli non andrà oltre quell’offerta e non inserirànella trattativa. ...

Pubblicità

infoitsport : Mertens: niente bonus da De Laurentiis, prendere o lasciare - mick_napoli_ : RT @mannie_chief: @ENN3___ @eantoniopolonia @mick_napoli_ @fedstweets orologi spaccati, esultanze in classe, balli di Mertens dalla preside… - mannie_chief : @ENN3___ @eantoniopolonia @mick_napoli_ @fedstweets orologi spaccati, esultanze in classe, balli di Mertens dalla p… - FabioGibaldo : @lory0801 @dariopelle3 Koulibaly, Mertens, Insigne, Hamsik… gente ogni anno tentata da altri club e non scappata, s… - FrancoMater2 : Le arrampicate sugli specchi che vedo per #Mertens e #Koulibaly anche dopo le parole di #Giuntoli sono ancora più r… -