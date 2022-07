Mercedesz Henger | Finita l' ' Isola dei Famosi' Edoardo ed io ci siamo chiariti

Pubblicità

zazoomblog : Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger dopo L’Isola dei Famosi stanno insieme? Parla lei: «Lui ricambiava il mio intere… - infoitcultura : Mercedesz Henger: Io e Edoardo Tavassi abbiamo fatto pace dopo l'Isola, sono pazza di lui - infoitcultura : Isola dei Famosi, Mercedesz Henger: 'Io e Edoardo Tavassi abbiamo fatto pace, sono pazza di lui' - infoitcultura : Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, svolta inaspettata: si sono fidanzati? - scimmianza : #edoardotavassi non vede altro che #SoleilSorge ?? #mercedesz #isola #isolaparty #soleilarmy -

Lasciato l'Honduras, l'influencer spera ancora di riuscire a conquistare il cuore del fratello di ...Inoltre, in quel dell' Isola dei Famosi non mancano alcune importanti rivelazioni disu Edoardo Tavassi, che l'amore possa sbocciare tra i due Tutti i gossip del weekend! Il weekend ...In Honduras i due naugraghi si erano molto avvicinati, ma alcune ombre nel passato dell'influencer avevano fatto allontanare il fratello di Guendalina, che non aveva esitato a definirla "falsa". A spi ...Gender Party, vacanze sfrenate e rivelazioni toccanti e profonde: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!