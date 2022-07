Mercedesz Henger fa la misteriosa | “Preferisco non dire altro” | si sono rivisti dopo l’Isola

Leggi su direttanews

(Di lunedì 11 luglio 2022) L’ex naufragasembra decisa a mantenere il massimo riserbo su quanto accaduto: incontro segreto? Il mistero di(screenshot Mediaset)I protagonisti dell’ultima edizione andata in onda deldei Famosi continuano a far discutere ed infiammare il gossip. In queste ore ad aver rilasciato alcune inaspettate rivelazioni è stata. L’ex naufraga ha chiarito il suo attuale stato di salute mentre è stata molto vaga quando si è ritrovata a dover parlare di Edoardo Tavassi. I duestati al centro di una delle più importanti dinamiche di questa edizione del reality. Inizialmente hanno dimostrato di avere un feeling speciale messo a dura prova però dal rapporto ...