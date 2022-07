Mercedes-Benz: in secondo trim. vendite auto globali -16%, pesa crisi chip (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - La crisi dei semiconduttori continua a pesare sulla produzione di Mercedes-Benz che nel secondo trimestre a livello globale ha venduto 490 mila automobili, con un calo del 16% sullo stesso periodo del 2021, a fronte di un forte andamento degli ordini "in particolare per i veicoli elettrici e di lusso di fascia alta". Le vendite di veicoli 100% elettrici sono quasi raddoppiate a 23.500 unità (+90%) mentre quelle dell'ammiraglia Mercedes-Maybach nel secondo trimestre raggiungono il massimo storico di 4.400 unità (+25%). A livello regionale in Asia le vendite sono diminuite del 20% nel secondo trimestre per i lockdown di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - Ladei semiconduttori continua are sulla produzione diche nelestre a livello globale ha venduto 490 milamobili, con un calo del 16% sullo stesso periodo del 2021, a fronte di un forte andamento degli ordini "in particolare per i veicoli elettrici e di lusso di fascia alta". Ledi veicoli 100% elettrici sono quasi raddoppiate a 23.500 unità (+90%) mentre quelle dell'ammiraglia-Maybach nelestre raggiungono il massimo storico di 4.400 unità (+25%). A livello regionale in Asia lesono diminuite del 20% nelestre per i lockdown di ...

