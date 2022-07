Mercato Milan – Renato Sanches, niente accordo: c’è quello con il Lille (Di lunedì 11 luglio 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. C'è l'accordo con il Lille per Renato Sanches, ma manca quello con il portoghese. Psg sempre sullo sfondo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Le ultime suldel. C'è l'con ilper, ma mancacon il portoghese. Psg sempre sullo sfondo

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #MILAN, FATTA PER #CASTILLEJO AL VALENCIA: L'ESTERNO GIA' IN PARTENZA PER LA SPAGNA… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - MilanLiveIT : #Milan, l’esperto di mercato: “La partita per #Asensio è ancora aperta” ?? - donnie_darko82 : RT @pasqlaragione: Nizaar Kinsella su Evening Standard: “All'agenzia Roc Nation è stato chiesto di risolvere il futuro di Ziyech. Il Milan… -