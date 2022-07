MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità su Renato Sanches e cessioni (Di lunedì 11 luglio 2022) Un lunedì 11 luglio ricco di notizie in casa MILAN: in primo piano il calcioMERCATO, ma non solo. Le top NEWS di giornata nelle schede Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Un lunedì 11 luglio ricco di notizie in casa: in primo piano il calcio, ma non solo. Le topdi giornata nelle schede

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #MILAN, FATTA PER #CASTILLEJO AL VALENCIA: L'ESTERNO GIA' IN PARTENZA PER LA SPAGNA… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Milan, Pioli continua a lavorare in attesa di una mano dal mercato: allungare la rosa per rimanere competitivi https://t.c… - franciiscooo8 : La juve sta facendo il mercato che speravo dal Milan -