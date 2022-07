Pubblicità

sportli26181512 : Mercato, l'Atalanta sfida la Roma per un centrocampista: Dopo l'arrivo di Ederson, 23 anni appena compiuti, l'Atala… - nvmax1926 : @fielosky @SpudFNVPN Oggi vendono sanche e si tolgono un ingaggio pesante Pinamonzi tra monza atalanta e sassuolo C… - Luxgraph : Atalanta, in campo Ilicic incanta con i suoi colpi. E il mercato... - AHerSan89 : RT @PagineRomaniste: Mercato, Roma su #Ruiz del #Villarreal. Interessa anche ad #Atalanta e #Venezia #ASRoma #calciomercato https://t.co… - TuttoSalerno : Salernitana su Pinamonti, ma trattativa in salita: Atalanta e Monza mettono sul tavolo tanti milioni di euro -

Tuttosport

...in prima fila ma occhio al possibile rilancio del Sassuolo in caso Scamacca dovesse ... In ogni caso, parlando di campo e non di, l'ex numero dieci della Juventus dove potrebbe trovare ...Allora perché la Roma lo ha palesemente messo sulPrincipalmente perché è indebitata (deve ... meno di Inter (84), Lazio (77), Napoli (74), Milan (69),e Verona (65). Di queste, solo ... Atalanta, in campo Ilicic incanta con i suoi colpi. E il mercato... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...I nerazzurri starebbero monitorando diverse piste per puntellare la mediana a disposizione di Inzaghi, tra cui Fabian Ruiz ...