Meloni pop-corn Se il caos grillino è un bel vedere

(Di lunedì 11 luglio 2022) Barricadera e responsabile. In trincea e sugli spalti. Si gode lo spettacolo Giorgia, spettatrice non protagonista e compiaciuta del can-can. Da una parte le picconate del Movimento Cinque Stelle al governo Draghi. Dall’altra i pop-della miglior avversaria dell’inquilino di Palazzo Chigi. Quattro giornate d’aula per compiere un ribaltamento dei ruoli iniziato più un mese fa. Giuseppe Conte sulle orme di Matteo Renzi, a rivendicare centralità politica minacciando crisi a giorni alterni. La leader di Fdi intenta a scrutare la crisi di nervi grillina senza muovere un dito e a giocare di sponda con Chigi. La giornata a Montecitorio si chiude con il via libera al Dl aiuti – 266 voti favorevoli e 47 contrari – pronto ad atterrare in Senato da domani e a passare il test decisivo del voto di giovedì, su cui il governo ...