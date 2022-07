(Di lunedì 11 luglio 2022) Pochi giorni fa si è tenuto il quadriennale Congresso Internazionale dei Matematici. L’evento forse più atteso del congresso è l’assegnazione delle. Di questo premio parlai quando ne fu insignito il nostro Alessio Figalli. Lesono assegnate ognianni ad almeno due e non più dimatematici per risultati eccezionali. Una regola ferrea è l’età: dev’essere inferiore ai 40 anni. Ledi quest’anno sono state assegnate a: Hugo Dominil-Copin, francese, attivo presso l’Università di Ginevra e l’Istituto di Alti Studi Scientifici a Bures-sur-Yvette; June Huh, coreano, professore all’Università di Princeton; James Maynard, britannico, Università di Oxford; Maryna Viazovska, ...

Assegnata alla matematica ucraina Maryna Viazovska del Politecnico di Losanna una delle 4, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, analogo al Nobel.Una delle 4è stata assegnata alla matematica ucraina Maryna Viazovska, del Politecnico di Losanna, si tratta del maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, analogo al Nobel. Viazovska è ... Medaglie Fields, i quattro premiati hanno fatto il loro lavoro: estendere la conoscenza