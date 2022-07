Matrimonio in Italia per Nina Senicar con una star di Hollywood (Di lunedì 11 luglio 2022) Per un dei giorni più belli della sua vita, Nina Senicar ha scelto l’Italia! La modella è stata amatissima dal pubblico televisivo del nostro paese ma poi ha scelto di seguire il suo cuore e ha trovato una nuova casa negli Stati Uniti. Da 10 anni infatti, Nina Senicar vive a Los Angeles, ma per il suo grande giorno ha scelto l’Italia, il Paese che per primo le ha regalato la notorietà. Secondo quanto raccontano i media americani in queste ore, la bella Nina si sarebbe sposata in Toscana, il 9 luglio. Un Matrimonio top secret visto che al momento non trapela neppure una immagine sui social. La coppia infatti, è molto riservata e basta dare una occhiata ai profili di Nina e di Jay Elis per capire che non amano molto condividere con i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 luglio 2022) Per un dei giorni più belli della sua vita,ha scelto l’! La modella è stata amatissima dal pubblico televisivo del nostro paese ma poi ha scelto di seguire il suo cuore e ha trovato una nuova casa negli Stati Uniti. Da 10 anni infatti,vive a Los Angeles, ma per il suo grande giorno ha scelto l’, il Paese che per primo le ha regalato la notorietà. Secondo quanto raccontano i media americani in queste ore, la bellasi sarebbe sposata in Toscana, il 9 luglio. Untop secret visto che al momento non trapela neppure una immagine sui social. La coppia infatti, è molto riservata e basta dare una occhiata ai profili die di Jay Elis per capire che non amano molto condividere con i ...

