Matrimonio finito tra Francesco Totti e Ilary Blasi | ecco le loro prime parole

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo mesi di indiscrezioni, riguardo un'imminente rottura del(41 anni) e(45 anni), hanno comunicato la fine dellaunione dopo 17 anni. La coppia, che ha tre figli, Cristian (16 anni), Chanel (15 anni) e Isabel (6 anni), si era sposata il 19 giugno del 2005. La rottura era nell'aria già da qualche mese, da quando iniziarono a circolare le voci di un presunto tradimento dell'ex capitano della Roma con Noemi Bocchi, 34enne, ex moglie di un dirigente sportivo del Tivoli, con la quale il pupone condivideva la passione per il padel.aveva smentito queste voci definendole “fake news” e aveva attaccato chi aveva messo in giro questa storia ricordando la presenza di minori nella coppia e chiedendone ...

