“Matrimonio a tutti costi” | il nuovo format con Michelle Carpente

Dal 30 luglio torna al timone di Matrimonio a tutti i costi, format da lei prodotto con la società SmartWed SRL su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre) La conduttrice e Destination Wedding Planner Michelle Carpente torna su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre) dal 30 luglio al timone di Matrimonio a tutti i costi, format da lei prodotto con la società SmartWed SRL, ideato assieme a Gianluca Potenziani (già autori di "Matrimonio a Sorpresa" il one off andato in onda sempre su Real Time lo scorso maggio) scritto a quattro mani con Luigi D'Anna.

