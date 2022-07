Martina Evatore e la sfilata con gli abiti del tentato stupro ' Il vestito non c' entra'

(Di lunedì 11 luglio 2022), 20 anni Si è vestita come quando venne molestata e sul palco del concorso di bellezza ha gridato: "Basta stereotipi, non dipende da come siamo vestite se gli uomini vogliono ...

, 20 anni Si è vestita come quando venne molestata e sul palco del concorso di bellezza ha gridato: "Basta stereotipi, non dipende da come siamo vestite se gli uomini vogliono ...ha voluto sfilare in passerella, ad un evento di bellezza organizzato dal Gazzettino, con gli stessi vestiti. Lo ha fatto per lanciare un messaggio: perché ogni donna si senta libera ...L'intervista alla modella 20enne: "Basta stereotipi, non dipende da quello se gli uomini vogliono violentarci" ...Sfila vestita come quando fu abusata (Ansa, 11.07.2022, ore 15.57) *** Quella sera di due anni fa, quando un uomo tentò di violentarla in un sottopasso di Padova, indossava ...