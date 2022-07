Marco Melandri ha lasciato di nuovo la moglie | “Dopo l’Isola è tornato dall’altra”

Pubblicità

24Trends_Italia : 1. Prime Day - 10mille+ 2. Johnny Dorelli - 10mille+ 3. Angelo Guglielmi - 10mille+ 4. Ylenia Carrisi - 5mille+ 5.… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, la moglie di Marco Melandri vuota il sacco: `Dopo il reality è tornato a frequentare...` #Isola… - Giornaleditalia : #marcomelandrimanuelaraffaeta Marco Melandri e la moglie Manuela Raffaeta si sono lasciati: 'È tornato dall’altra' - glooit : Marco Melandri, parla la moglie: “Dopo l’Isola è tornato dall’altra donna” leggi su Gloo - telodogratis : Marco Melandri la rivelazione della moglie: “Dopo l’Isola è tornato dall’amante” -

ha lasciato la moglie Manuela Raffaeta per tornare tra le braccia dell'ex fidanzata. Domenica 10 luglio è stata la moglie del celebre pilota motociclistico a rivelarlo. In un post con ...Pubblicato il 11 Luglio, 2022 Dopo la sua partecipazione all' Isola dei Famosi il noto motociclistatorna a far parlare della sua vita sentimentale. I prodromi della rottura Prima di cominciare a partecipare al realityaveva infatti raccontato come lo scorso anno avesse ...LEGGI ANCHE > Marco Melandri ha lasciato la moglie: “È tornato dall’altra. Ha scelto la via più semplice” Deva Cassel Dolce e Gabbana: una carriera promettente La natura ha regalato a Deva una ...Epilogo amaro per la coppia dopo l'Isola dei Famosi: emergono retroscena scottanti, l'avventura in tv non li ha salvati.