Manchester United, annuncio a sorpresa di Ten Hag: «Cristiano Ronaldo non è in vendita!» (Di lunedì 11 luglio 2022) L'allenatore del Manchester United Ten Hag ha tolto a sorpresa Cristiano Ronaldo dal mercato Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, in conferenza stampa alla vigilia della prima amichevole stagionale ha fatto un annuncio a sorpresa sul futuro di Cristiano Ronaldo. L'annuncio – «Ronaldo non è con noi a causa di alcuni problemi personali. Stiamo pianificando la prossima stagione con lui, non vedo l'ora di lavorare insieme a Cristiano. Vuole lasciare il club? Non mi ha detto questo. L'ho letto, ma come ho già detto Ronaldo non è in vendita. Ho parlato con lui e abbiamo fatto un bellissimo discorso. Vogliamo vincere ...

