Manchester City, vicino il rinnovo di Mahrez (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Manchester City è al lavoro per il rinnovo di Riyad Mahrez: per lui è pronta un offerta che lo legherà al City per altri due anni Riyad Mahrez è vicino al rinnovo con il Manchester City. Secondo quanto riportato dall'Equipe, il club è pronto ad offrire un prolungamento fino al 2025 per il calciatore algerino. Arrivato nel 2018, Mahrez è stato l'anno scorso il miglior marcatore della squadra: per lui 24 centri in 47 partite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

