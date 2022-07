Manchester City, un big pronto al rinnovo: c’è già l’accordo! (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Manchester City vuole cautelarsi in vista del futuro. L’obiettivo dei Citizens è quello di blindare la maggior parte dei pupilli di Pep Guardiola. E proprio in queste ultime ore, infatti, un top del reparto offensivo sarebbe vicinissimo al rinnovo. Stiamo parlando nientemeno che di Riyad Mahrez. L’esterno d’attacco algerino, arrivato al City nel 2018, è reduce da una delle migliori stagioni della sua carriera: 24 sono stati i gol segnati su 47 partite disputate. Mahrez Manchester City Calciomercato Adesso, dunque, per Mahrez è giunto il momento di prolungare il suo contratto che, ricordiamo, è in scadenza nel 2023: secondo quanto riportato da L’Equipe, i Citizens e il calciatore avrebbero raggiunto un’intesa di massima per un rinnovo fino al 2025. Si ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilvuole cautelarsi in vista del futuro. L’obiettivo dei Citizens è quello di blindare la maggior parte dei pupilli di Pep Guardiola. E proprio in queste ultime ore, infatti, un top del reparto offensivo sarebbe vicinissimo al. Stiamo parlando nientemeno che di Riyad Mahrez. L’esterno d’attacco algerino, arrivato alnel 2018, è reduce da una delle migliori stagioni della sua carriera: 24 sono stati i gol segnati su 47 partite disputate. MahrezCalciomercato Adesso, dunque, per Mahrez è giunto il momento di prolungare il suo contratto che, ricordiamo, è in scadenza nel 2023: secondo quanto riportato da L’Equipe, i Citizens e il calciatore avrebbero raggiunto un’intesa di massima per unfino al 2025. Si ...

