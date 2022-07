Manageritalia Lombardia, MITcast2030 per progettare il futuro con i giovani (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Gli audio raccolti da Manageritalia Lombardia raccontano scenari che escono da repertori stereotipati, che immaginano possibilità e visioni che aprono porte e superano limiti. Ne è un esempio il podcast di Alessia Gobbato, 20 anni, studentessa di Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Bergamo, che si intitola ‘La mia isola’ e ruota intorno ai concetti di sostenibilità, natura ed educazione alla meraviglia. Così racconta Alessia: “Nel 2030 mi occuperò della Comunicazione internazionale del progetto H2Ocean, pensato per far fronte ai ripetuti cambiamenti climatici in atto e alla popolazione in rapido aumento. Ho immaginato la mia isola ma non è un’isola come le altre: sarà la prima fattoria galleggiante nelle acque di Italia. 10 anni fa, quando la FAO avvertì che negli anni a venire non ci sarebbero state sufficienti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Gli audio raccolti daraccontano scenari che escono da repertori stereotipati, che immaginano possibilità e visioni che aprono porte e superano limiti. Ne è un esempio il podcast di Alessia Gobbato, 20 anni, studentessa di Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Bergamo, che si intitola ‘La mia isola’ e ruota intorno ai concetti di sostenibilità, natura ed educazione alla meraviglia. Così racconta Alessia: “Nel 2030 mi occuperò della Comunicazione internazionale del progetto H2Ocean, pensato per far fronte ai ripetuti cambiamenti climatici in atto e alla popolazione in rapido aumento. Ho immaginato la mia isola ma non è un’isola come le altre: sarà la prima fattoria galleggiante nelle acque di Italia. 10 anni fa, quando la FAO avvertì che negli anni a venire non ci sarebbero state sufficienti ...

