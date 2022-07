Malpensata | lo stop alla vendita di alcolici in 4 negozi | il Tar dà ragione al Comune

Pubblicità

Il Comune di Bergamo ha vinto la causa intentata da un commerciante del quartiere delladopo l'ordinanza che vietava la vendita di alcolici (sia somministrazione che asporto) dalle 16 alle 24 fino alla fine di luglio per quattro locali tra via Zanica e via Mozart....Comune di Bergamo a intervenire per cercare di riportare ordine e sicurezza nella zona della. Con un'ordinanza pubblicata questo pomeriggio, venerdì 27 maggio, l'Amministrazione dice... Stop agli alcolici a Malpensata, il Comune vince il ricorso Il provvedimento Respinto il ricorso contro l’ordinanza con la quale il Comune di Bergamo ha vietato la vendita di alcolici in 4 negozi del quartiere fino al 30 luglio, dalle 16 alle 24. Il Tar della ...Bergamo. Il Comune di Bergamo vince la causa intentata da un commerciante del quartiere della Malpensata davanti al Tar: l’amministrazione è, infatti, stata ritenuta legittimamente titolata ad agire c ...