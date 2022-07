Mala movida: tre vigili picchiati fuori dalla discoteca (Di lunedì 11 luglio 2022) Continua l’incubo della Mala movida a Napoli. Le vittime, vigili urbani ad Acerra, sono state aggredite all’esterno di una discoteca da sconosciuti. Un altro grave episodio si è verificato a fuorigrotta Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Continua l’incubo dellaa Napoli. Le vittime,urbani ad Acerra, sono state aggredite all’esterno di unada sconosciuti. Un altro grave episodio si è verificato agrotta

Pubblicità

infoitinterno : Mala movida, pugno di ferro dei carabinieri: controlli a tappeto - ilfaroonline : Mala movida sul litorale romano, locali al setaccio: scattano le multe - resistenzasvran : Mala movida, marocchino accoltella tunisino in piazza delle Erbe - Liguria Notizie - LiguriaNotizie : Mala movida, marocchino accoltella tunisino in piazza delle Erbe - infoitinterno : Jesolo: esordio delle ordinanze contro la mala movida. Sindaco in piazza nella notte -