Mahrez vicino al rinnovo con il Manchester City

Pubblicità

CalcioNews24 : Manchester City, vicino il rinnovo di Mahrez - sportface2016 : #ManchesterCity | Vicino il prolungamento di #Mahrez fino al 2025 - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO (Premier) - #Sterling sempre più vicino al #Chelsea dal Citym che ora può rinnovare Mahrez (in l… -

Calcio News 24

Il Manchester City è al lavoro per il rinnovo di Riyad: per lui è pronta un offerta che lo legherà al City per altri due anni Riyadal rinnovo con il Manchester City. Secondo quanto riportato dall'Equipe, il club è pronto ad offrire un prolungamento fino al 2025 per il calciatore algerino. ...Riyadè ad un passo dal rinnovo con il Manchester City . Ad un anno dalla scadenza del contratto con i campioni d'Inghilterra, il calciatore algerino, secondo quanto riferisce L'Equipe , rinnoverà ... Manchester City, vicino il rinnovo di Mahrez Il Manchester City è al lavoro per il rinnovo di Riyad Mahrez: per lui è pronta un offerta che lo legherà al City per altri due anni Riyad Mahrez è vicino al rinnovo con il Manchester City. Secondo qu ...Riyad Mahrez è vicino a prolungare il contratto con il Manchester City fino al 2025. Lo riporta 'L'Equipe'. L'esterno algerino ...