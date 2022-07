“Ma di nuovo?”. Belen Rodriguez, la strana voce su Stefano De Martino: costretto a parlare (Di lunedì 11 luglio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? Una foto chiarisce ogni dubbio sul loro rapporto. In tanti si sono chiesti negli ultimi giorni se la relazione sentimentale stia procedendo normalmente o se ci siano già altri problemi. Anzi, proprio nei giorni scorsi la possibilità che i due si stessero allontanando era diventata altamente probabile, infatti in molti avevano notato la sparizione dai social della showgirl e conduttrice argentina e poche attività anche da parte del conduttore e ballerino. Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi, la foto dà una certezza alla questione e chiude forse per ora la vicenda. Si è anche vociferato di situazioni non belle con l’ex Antonino Spinalbese. Ad aver peggiorato i loro rapporti sarebbe stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)Dein crisi? Una foto chiarisce ogni dubbio sul loro rapporto. In tanti si sono chiesti negli ultimi giorni se la relazione sentimentale stia procedendo normalmente o se ci siano già altri problemi. Anzi, proprio nei giorni scorsi la possibilità che i due si stessero allontanando era diventata altamente probabile, infatti in molti avevano notato la sparizione dai social della showgirl e conduttrice argentina e poche attività anche da parte del conduttore e ballerino.Dein crisi, la foto dà una certezza alla questione e chiude forse per ora la vicenda. Si è anche vociferato di situazioni non belle con l’ex Antonino Spinalbese. Ad aver peggiorato i loro rapporti sarebbe stata ...

