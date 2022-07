Lukaku Inter | arrivano rassicurazioni | il ritorno non durerà solo una stagione

(Di lunedì 11 luglio 2022), aggiornamenti sul futuro del belga. Il centravanti ha intenzione di rimanere a Milano ancora a lungo Sportmediaset rassicura anche sulla futura permanenza di Romeluall’. Il centravanti belga, rientrato a Milano dopo lanegativa trascorsa al Chelsea, ha fatto capire che il suoin nerazzurro sarà definitivo e che la storia con i londinesi è ormai conclusa. Tempi e dettagli andranno decisi coi Blues, ma c’è già un’intesa di fondo tra le due società per far esaudire il desiderio del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SimoneTogna : #inter: Questa sera, al termine della seduta di allenamento prevista alle 18, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sara… - Inter : Finisce 10-0 l'allenamento congiunto tra Inter e F.C. Milanese ?? A segno: ? @tucu_correa ? #Lukaku ? #Lautaro ?… - MatteoBarzaghi : Allenamento congiunto Inter Milanese 10-0. Le 3 cose più interessanti - Correa (prima rete) dietro a Lautaro (2 go… - colon311277 : @EdoardoMecca1 È come se lo avesse dato in prestito al Manchester a 20 milioni a stagione… più o meno quello che po… - WithYouFC : RT @SimoneTogna: #inter: Questa sera, al termine della seduta di allenamento prevista alle 18, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez saranno in… -

...Skriniar sarà il sacrificato sull'altare del bilancio dell', la cessione pesante che funge da perno per tutto il calciomercato nerazzurro consentendo di investire non solo sul ritorno di, ...torna all'in una trattativa chiusa sulla base di un prestito di 8 milioni di euro e uno stipendio per il belga di 8,5 milioni di euro netti nella prossima stagione. Come spiegato, l'...Ancora una volta è stata la Juventus a monopolizzare la giornata dato che i bianconeri hanno ufficializzato l’acquisto di Paul Pogba, hanno presentato Angel Di Maria e stanno per cedere Matthijs de Li ...Ci sarebbe una sorta d'intesa tra Inter e Chelsea per superare il prestito annuale di Lukaku: dettagli di calciomercato da limare ...