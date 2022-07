LIVE – Juventus | Di Maria in conferenza stampa DIRETTA

(Di lunedì 11 luglio 2022) Latestuale delladi presentazione di Angel Di. Dopo il suo arrivo e il bagno di folla di venerdì, il nuovo giocatore dellaè pronto a presentarsi ufficialmente in. Appuntamento oggi, lunedì 11 luglio, a partire dalle ore 15. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LAIN TV AGGIORNA LASportFace.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Eccolo, #Pogba ???? #Juventus #calciomercato #Juve #POGBACK #live - juventusfc : Siamo live su @Twitch_Italy ?? Potete sentire le prime parole di Angel Di Maria da giocatore della Juventus ???? #WelcomeAngel - DiMarzio : .@juventusfc, seguite LIVE il ritorno di Paul #Pogba in bianconero: il J Medical si riempie di tifosi - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Francia Italia femminile LIVE 5-1: Simonetti vicinissima al secondo gol, Piemonte pericolosa #Finoallafine #Forzajuve #Juvent… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Notizie Serie A LIVE: la #Juventus aspetta il Bayern Monaco per De Ligt #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea https://t… -

Praticamente sfumata la pista Nicolussi Caviglia della, vicino al prestito al Sudtirol. Attacco, tutto ruota attorno a Brunori Per quanto riguarda l'attacco, infine, i partecipanti al ritiro ...Ore 12:03 - Empoli: De Winter ufficiale, è in prestito dallaL'Empoli ha ufficializzato l'arrivo in prestito dalladi Koni De Winter, difensore belga classe 2002, come anticipato la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Adani: «Juventus favorita per lo scudetto, nessun dubbio». Le dichiarazioni dell’opinionista Lele Adani al Tg Sport in onda su Rai 2 ha svelato la sua favorita nella griglia di partenza per lo scudet ...