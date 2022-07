LIVE – Inghilterra-Norvegia 0-0, Europei femminili 2022 (DIRETTA) (Di lunedì 11 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Inghilterra-Norvegia, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2022 di calcio femminile. Le padrone di casa vogliono continuare con questo passo, dopo la vittoria con l’Austria, ugualmente le scandinave dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord. L’obiettivo sarà quello di provare a passare il turno già con questa seconda gara. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 11 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Inghilterra-Norvegia 0-0 1?- Inizia il match ORE 20:55 – Buonasera ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Ladi, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi deglidi calcio femminile. Le padrone di casa vogliono continuare con questo passo, dopo la vittoria con l’Austria, ugualmente le scandinave dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord. L’obiettivo sarà quello di provare a passare il turno già con questa seconda gara. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 11 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA0-0 1?- Inizia il match ORE 20:55 – Buonasera ...

Pubblicità

Calciodiretta24 : Risultati calcio live, lunedì 11 luglio 2022: Inghilterra - Norvegia in evidenza - trainortardis : buongiorno siamo live da montepulciano per i prossimi 3 giorni, ridendo molto perché sono letteralmente tornatx dal… - zazoomblog : LIVE – Inghilterra-Norvegia Europei femminili 2022 (DIRETTA) - #Inghilterra-Norvegia #Europei - Calciodiretta24 : Europei, Inghilterra - Norvegia: diretta live e risultato in tempo reale - wild_click : @Igelfee @Alex27459 Non riesco a ritrovare il passaggio in rete, ma lei stessa dichiarò che il suo nome è ispirato… -