L'Italia è la destinazione preferita dai viaggiatori Goboony in estate (Di lunedì 11 luglio 2022) In un periodo dove il bisogno di autenticità e contatto con la natura hanno portato a sperimentare nuove alternative di turismo, il viaggio in camper si conferma un trend sempre più popolare. Goboony ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) In un periodo dove il bisogno di autenticità e contatto con la natura hanno portato a sperimentare nuove alternative di turismo, il viaggio in camper si conferma un trend sempre più popolare....

Pubblicità

rtl1025 : ?? Per il sesto anno consecutivo l'#Italia vince il premio #BestDestinationCountry e #BestHotel (con l'Hotel Feltri… - FondItalia : I britannici hanno eletto per il sesto anno consecutivo l’Italia come migliore destinazione turistica del mondo. Il… - IpsosItalia : RT @IEGexpo: #turismo: l’Italia si conferma destinazione numero uno. Il 71% dei connazionali rimarrà in Italia Il 17% opterà per destina… - viaggiaescopri : RT @IEGexpo: #turismo: l’Italia si conferma destinazione numero uno. Il 71% dei connazionali rimarrà in Italia Il 17% opterà per destina… - dsitalia : Il prossimo viaggio continua a illustrare l'eccellenza. La sua bellezza non è conoscere la destinazione, ma scoprir… -