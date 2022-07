Lione, UFFICIALE il rinnovo di Caqueret (Di lunedì 11 luglio 2022) Il centrocampista Maxence Caqueret ha prolungato il contratto con il Lione per un'altra stagione. A ufficializzarlo, è stato il club... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Il centrocampista Maxenceha prolungato il contratto con ilper un'altra stagione. A ufficializzarlo, è stato il club...

Lione, UFFICIALE: Caqueret ha rinnovato Commenta per primo Lo voleva il Milan , ma ora è ufficiale: Maxence Caqueret ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Lione fino al 30 giugno 2027.