Pubblicità

tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, t… - FCLugano1908 : ?? Torna il classico appuntamento di inizio stagione con l'@inter ! ?? La Lugano Super Cup è in programma martedì 12… - FBiasin : Oggi alle 17 #Marotta e #Inzaghi presentano la nuova stagione dell’#Inter. Se avete una domanda più intelligente d… - merocosimo24 : @poivre74 Skriniar. Ma deve resistere alle lusinghe milionarie del PSG. Capisco che é dura rifiutare, ma la speranz… - sportli26181512 : L'Inter alle prese con la grana Sanchez: il cileno vuole solo un torneo top: L'inter alle prese con la grana Sanche… -

A Lugano con tutti i nuovi. Domani è il giorno della prima vera amichevole dell', al netto del test di sabato con i dilettanti della Milanese. E Simone Inzaghi avrà a disposizione tutti i cinque nuovi acquisti. Tra i convocati infatti dovrebbe esserci anche Mkhitaryan, che ...Nella giornata del 10 luglio, sul profilo Twitter dell'è stato pubblicato un video di Lautaro Martinezprese con una rovesciata durante una sessione di allenamento con i compagni. ...Il Milan potrebbe pensare a Miranchuk per la trequarti, ma occhio alle richieste dell'Atalanta: le ultimissime notizie di calciomercato ...Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere in bilico, ma nuovi aggiornamenti giungono in queste ore. Per il Napoli non sembrerebbe essere alla portata e con il Milan defilato le due squadre in corsa ...