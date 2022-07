LG porta il cinema in casa con il nuovo proiettore a tiro ultra-corto CineBeam (Di lunedì 11 luglio 2022) LG Electronics amplia la sua gamma di proiettori premium CineBeam 4K con l’introduzione del nuovo modello a tiro ultra-corto HU915QE. Grazie alla sua avanzata tecnologia di proiezione non è più necessario avere un ampio spazio dedicato per poter... Leggi su europa.today (Di lunedì 11 luglio 2022) LG Electronics amplia la sua gamma di proiettori premium4K con l’introduzione delmodello aHU915QE. Grazie alla sua avanzata tecnologia di proiezione non è più necessario avere un ampio spazio dedicato per poter...

Pubblicità

Giulio_Minotti : #LG porta il #cinema in casa con il nuovo #proiettore a tiro ultra-corto CineBeam - CalviFestival : Waiting for...#calvifestival2022 Calvi, la porta felice dell'#umbria, diventa un teatro, un cinema, un museo,... Ne… - 01Distribution : #Danteilfilm, il nuovo lavoro di Pupi Avati che porta sullo schermo un punto di vista inedito sulla vita del sommo… - super_pio : @Lauradefin1 @sardus1972 Il gruppo che ho nella mia immagine profilo delle telecamere se ne fregava, infatti si muo… - undervworId : io me la merito una fidanzata pazza di me, che mi porta in libreria, al mare, al cinema, ai concerti, che vuole leg… -