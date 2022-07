Lecce, inchiesta: l’ex senatore non risponde su ipotesi di corruzione e pretesa di favori sessuali Anche l'amministratore di consorzi di bonifica si è avvalso della facoltà di non rispondere alle accuse a suo carico (Di lunedì 11 luglio 2022) l’ex senatore nonché ex assessore regionale pugliese nonché membro del consiglio di amministrazione Aqp, il 72enne Salvatore Ruggeri, è ai domiciliari da alcuni giorni. Stamattina interrogatorio di garanzia: Ruggeri si è avvalso della facoltà di non rispondere. È accusato fra l’altro di essersi fatto corrompere nonché di avere avuto vari rapporti sessuali con una lavoratrice precaria ora 37enne che cercava una sistemazione definitiva. Antonio Renna, commissario di due consorzi di bonifica, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle accuse a suo carico. È a sua volta fra gli undici gravati da misure personali ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 luglio 2022)nonché ex assessore regionale pugliese nonché membro del consiglio di amministrazione Aqp, il 72enne Salvatore Ruggeri, è ai domiciliari da alcuni giorni. Stamattina interrogatorio di garanzia: Ruggeri si èdi nonre. È accusato fra l’altro di essersi fatto corrompere nonché di avere avuto vari rapporticon una lavoratrice precaria ora 37enne che cercava una sistemazione definitiva. Antonio Renna, commissario di duedi, si èdi nonrea suo. È a sua volta fra gli undici gravati da misure personali ...

